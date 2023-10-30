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تبادل إطلاق نار في الجولان.. والاحتلال الإسرائيلي يستهدف الكتيبة 112 مدفعية

كتب:

هانى حسن
09:41 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023
عدوان على سوريا.. صورة أرشيفية

عدوان على سوريا.. صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي بالجولان السوري المحتل، واستهداف موقعين للقوات الحكومية السورية بمحافظة درعا.

أضاف مراسل القناة في الجولان، أن الاحتلال استهدف الكتيبة 112 مدفعية قرب الجولان السوري.

وفي سياق آخر، أعلنت وسائل إعلام سورية استشهاد 8 عسكريين سوريين في غارة إسرائيلية على درعا.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «رويترز» إن القوات الأمريكية في سوريا تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة، دون تسجيل أي إصابات.

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بقلم هانى حسن