تبادل إطلاق نار في الجولان.. والاحتلال الإسرائيلي يستهدف الكتيبة 112 مدفعية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي بالجولان السوري المحتل، واستهداف موقعين للقوات الحكومية السورية بمحافظة درعا.

أضاف مراسل القناة في الجولان، أن الاحتلال استهدف الكتيبة 112 مدفعية قرب الجولان السوري.

وفي سياق آخر، أعلنت وسائل إعلام سورية استشهاد 8 عسكريين سوريين في غارة إسرائيلية على درعا.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «رويترز» إن القوات الأمريكية في سوريا تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة، دون تسجيل أي إصابات.