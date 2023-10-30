أحمد فرغلي رضوان يطرح روايته الجديدة «جرائم حب في القاهرة»

صدر حديثا عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع رواية «جرائم حب في القاهرة» للكاتب الصحفي أحمد فرغلي رضوان وهي العمل الروائي الثاني للكاتب بعد روايته «سنة و3 أيام» الصادرة عام 2015.

كتب أحمد فرغلي رضوان

وكان قد صدر للكاتب أحمد فرغلي رضوان كتاب «جيل هنيدي» عام 2012 وكتاب «بحب السيما» عام 2021.

وجاء على غلاف الرواية: «كانت لدى ندى رغبة أخيرة في الغفران من أجل الحب الكبير الذي جمع قلبها مع قلب كريم، حتى وإن تأكدت من خطئه وخيانته لها، كان قلبها على استعداد للغفران».

وبدا الأمر وكأنه تعلق بالأمل الأخير للحفاظ على حبها ما بين الحب والكره والوفاء والخيانة تدور أحداث الرواية في إطار مجموعة من العلاقات المتشابكة.