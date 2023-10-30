ضياء رشوان: مصر تستقبل دائما الضحايا من أشقائنا في غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، إن مصر تستقبل دائما الضحايا من أشقائنا في غزة، لافتا إلى أن التاريخ يقول إنه لا يوجد نزوح طوعي بالجملة ولا مرة للفلسطينيين.

اليسار حكم تل أبيب لمدة طويلة

وأضاف ضياء رشوان خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc، أن اليسار حكم دولة الاحتلال لمدة طويلة، ثم بعدها الليكود، والفترة الأخيرة شهدت عودة اليمين الديني، وبالتالي عادت فكرة التهجير وبدأت تظهر مقدماته في أوراق سرية.

التهجير فكرة قديمة تتجدد على إيقاع دولي

وأوضح ضياء رشوان، أن التهجير فكرة قديمة تتجدد على إيقاع دولي، لافتا إلى أن هناك حلحلة في وسائل الإعلام الغربية، التي كانت أكثر تطرفا من أول أسبوع، وبدأت تتغير في الأسبوع الأخير رغما عنها.