عاجل.. رامي ربيعة يواجه عقوبات مغلظة من الأهلي

حذرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بسبب ما فعله اللاعب خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، التي أقيمت أمس الأحد، في بريتوريا، بذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، وانتهت بخسارة المارد الأحمر بهدف نظيف.

لفظ خارج سبب تحذير رامي ربيعة

وفقًا لمصدر مطلع، كشف إن إدارة الكرة وجهت تحذيرًا شديدًا لرامي ربيعة، بسبب اعتراضه الزائد، خلال مباراة صن داونز، والتقطته كاميرات النقل، في الدقائق الأخيرة من مباراة صن داونز، بسبب اعتراضه على مطالبة لاعبي المنافس بالحصول على ركلة جزاء.

وأختتم المصدر، أنه سيتم توقيع عقوبات مغلظة على رامي ربيعة، أو أي لاعب يصدر منه مثل هذه الأمور في المباريات المقبلة، ولابد أن يتحمل الجميع المسئولية ويتحكم في أفعاله ويتمالك أعصابه.

ويستضيف الأهلي في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي التي تقام للمرة الأولى في تاريخ بطولات الأندية الإفريقية.