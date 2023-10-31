وزيرة البيئة: COP28 فرصة لدعم إقامة مبادرات تمويل المناخ الرائدة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بصفتها الرئيس المشترك مع الجانب الكندي لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، في جلسة الإطار الجديد لتمويل المناخ، لمناقشة تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين، تمهيدا لإطلاقه في مؤتمر المناخ COP28.

وترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين بمؤتمر المناخ COP28، وبحضور أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وسايمون ستيل المدير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين.

يأتي هذا خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبو ظبي، بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الجلسة تناولت الوضع الحالي لتدفقات تمويلات المناخ في ظل إقامة حوار عالمي متنامي حول احتياجات وضع تصميم عالمي لتمويل المناخ، حيث يوفر مؤتمر المناخ COP28 فرصة واعدة لبناء الزخم من خلال اقامة المبادرات الرائدة، وقمة لميثاق التمويل الجديد، والقمة الأفريقية للمناخ، لوضع طريق عام للمضي قدما.