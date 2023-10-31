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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على مخيمي جباليا والنصيرات بغزة

كتب:

أحمد عادل موسى
03:35 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
غزة

غزة

استشهد عدد كبير من المواطنين في غارات إسرائيلية متتالية استهدفت «مربع التلولي» و«شارع الهوجا» في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

غارات عنيفة 

وأفاد مراسل وكالة «وفا» بأن الطيران الحربي شن غارات عنيفة أدت إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين وجرح آخرين، كما شن الطيران الحربي ثلاث غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

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