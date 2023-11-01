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حظك اليوم برج الأسد 1-11-2023 مهنيا وعاطفيا.. لا تغضب

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:02 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بالقوة والثقة، وهم عادة طموحون لتحقيق النجاح والوصول لمناصب متقدمة في عملهم وترك بصمة مميزة به، وهو شخص سخي ومتعاطف، ويحب مساعدة الآخرين.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

عليك التحلي بالصبر اليوم عند التعامل مع الزملاء، ولا تغضب وابتعد عن أن تكون قاسي لا تفرق بين مكسب وخسارة، عليك الابتعاد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية في عملك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني.

برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

تمتلك جاذبية وفضول كبيرين حول أصدقائك اليوم والمقربين منك أيضا، حاول أن تتعامل مع جميع الأشخاص بطريقة واحدة وستجد قبول عند معظمهم.

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بقلم رحاب عبدالراضي