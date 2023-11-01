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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 1-11-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:05 ص | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
برج الثور

برج الثور

يجيد مواليد برج الثور تطوير عمله وإمكانياته ولديه خبرات كثيرة وقرارات صائبة في أغلب الأحيان، وذكائه لا يمكن الرهان عليه، وهو يعشق الحب والرومانسية والاستقرار.

ومن مشاهير برج الثور الشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، لذا نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 1-11-2023 على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، كالتالي:

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تنتظرك أخبار مهمة على مستوى العمل، فانتهز الفرصة يا برج الثور كي ترتقى في العمل وتقدم كل ما هو جديد من أفكار تساعد على هذا الترقي.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

تخبرك الأفلاك أن علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد، وقد تنجذب نحو شخص ما يحاول دائمًا الالتفاف حولك، وقد تقودك الظروف إلى تطوير العلاقة والوصول إلى درجة الارتباط الأبدي.

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 31-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 31-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم صفية النجار