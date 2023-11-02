الجامعات تكشف الأوراق المطلوبة لسداد المصروفات الدراسية للمتعثرين

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل الأوراق المطلوبة من الطلاب المتعثرين في سداد المصاريف الدراسية من ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة للعام الجامعي الجاري، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.

الحالات التي يتم الإعفاء لمصروفاتها الدراسية

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحالات التي يتم الإعفاء لمصروفاتها الدراسية وفقاً لقواعد تنظيم الجامعات الحكومية والخاصة هي الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء والطلاب ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة بشرط تقديم كافة الأوراق التي تثبت ذلك.

وتابعت المصادر أن أبرز الأوراق المطلوبة تتمثل في الحصول في الآتي:

- بحث اجتماعي

- استمارة القيد بالكلية

- صورة البطاقة

- شهادة الوفاة للوالد للأيتام

- شهادة مصدر الدخل وبرنت التأمينات

وأوضحت المصادر أن أبرز الاشتراطات تتمثل في حالات الطلاب اليتامى وضرورة تقديم الطالب لبحث اجتماعي عن حالته المادية وتقديم الأوراق التي تثبت تعثره وما يفيد قيده أيضا.