مواقيت الصلاة اليوم الخميس.. الفجر في القاهرة 4:41 صباحا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، مواقيت الصلاة اليوم الخميس، وسجلت بعض الاختلافات الضئيلة بين المحافظات بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة ومحافظة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء، مواقيت الصلاة اليوم، في عدد من محافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر في القاهرة 4:41 صباحًا، والظهر 11:38 ظهرا، والعصر 2:44 مساءً، والمغرب 5:07 مساءً، والعشاء 6:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

موعد أذان الفجر في العلمين 4:51 صباحًا، والظهر 11:48 ظهرا، والعصر 2:53 مساء، والمغرب 5:15 مساءً، والعشاء 6:35 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر في الإسكندرية 4:47 صباحا، والظهر 11:44 ظهرا، والعصر 2:48 مساء، والمغرب 5:11 مساء، والعشاء 6:30 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر في دمياط 4:40 صباحا، والظهر 11:36 ظهرا، والعصر 2:40 مساء، والمغرب 5:03 مساء، وأذان العشاء 6:23 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر في سوهاج 4:38 صباحا، والظهر 11:37 ظهرا، والعصر 2:47 مساء، والمغرب 5:10 مساء، وأذان العشاء 6:26 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر في أسيوط 4:40، والظهر 11:39 ظهرا، وأذان العصر 2:48 مساء، وأذان المغرب 5:11 مساء، وأذان العشاء 6:28 مساء.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان 4:31 صباحا، وأذان الظهر 11:32 ظهرا، وأذان العصر 2:45 مساء، وأذان المغرب 5:09 مساء، وأذان العشاء 6:23 مساء.