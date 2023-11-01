مفاجأة جديدة من «كولر» تربك صن داونز | عاجل

يرتب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أوراقه من أجل حسم تشكيل الأهلي، قبل ساعات من مواجهة صن داونز، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وعلم «الوطن سبورت» أن كولر سيجري تغييرًا على تشكيل الأهلي، بالاعتماد على أكرم توفيق بدلا من محمد هاني في مركز الظهير الأيمن.

كولر يحدد ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز

واستقر «كولر» على استمرار رامي ربيعة بجانب محمد عبد المنعم، وعودة إمام عاشور وكوكا في خط الوسط بجانب أليو ديانج، مع ظهور حسين الشحات في الخط الهجومي بدلا من رضا سليم.

ويرغب المدرب السويسري في خلق تشكيل دفاعي منظم بجانب وجود خط هجوم قوي قادر على تسجيل هدف مبكر للأهلي في المباراة.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، كوكا.

خط الهجوم: بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي، الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، علمًا بخسارة الأحمر في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا، الأحد الماضي، بهدف دون رد.