المفتي يوضح الطريقة الصحيحة لتقديم الزكاة للأشقاء الفلسطينيين

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الطريقة الصحيحة لتقديم الزكاة للأشقاء الفلسطينين؛ لإعانتهم على الأوضاع الصعبة التي يعيشونها أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال مفتي الجمهورية، في ندوة مفتوحة مع طلاب جامعة سوهاج، إنه «يجوز أداء الزكاة بتقديم المساعدات لإخوتنا الفلسطينيين على أن يكون ذلك من خلال القنوات الرسمية للدولة».

ومن ناحية أخرى، أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي اللانساني الذي طال مربعاً سكنياً بمخيم جباليا بفلسطين ما أدى لسقوط مئات الشهداء والجرحى.

اعتداءات دولة الاحتلال جرائم حرب مكتملة الأركان

واستنكر مفتي الجمهورية بشدة في بيان، ما يقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين واصفاً هذه الاعتداءات الوحشية بأنها «جرائم حرب مكتملة الأركان».

ووصف مفتي الجمهورية ما يحدث من هجمات غاشمة دون أدنى رحمة ولا هوادة على أبناء الشعب الفلسطيني المناضل بأنها «وصمة عار على جبين الإنسانية لن يمحوها التاريخ».