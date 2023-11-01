شكري يؤكد هاتفيا لوزيرة خارجية فنلندا ضرورة وقف الانتهاكات في غزة

ناقش وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع‬⁩ وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فولتنان الحرب في قطاع غزة.

ضرورة تفعيل هدنة إنسانية في فلسطين

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن الوزير شكري أكد خلال الاتصال ضرورة تحرك المجتمع الدولي لدعم إنفاذ هدنة إنسانية حماية لأرواح الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد مواطني غزة، والدخول الكامل للمساعدات دون عوائق.