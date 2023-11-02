قرار حكومي باعتبار 3 بحارين في عداد الموتى بعد حوادث سفن بتركيا والصومال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين باعتبار بحارين وربان في عداد الموتى، بعد حوادث تعرضت لها السفن العاملين بها في وقت سابق قبالة السواحل التركية وقبالة السواحل الصومالية.

يأتي ذلك بناءً على ما عرضه وزير النقل، وما ورد من وزارة الداخلية، وبعد التحري، واستظهار القرائن التي يغلب معها موت المفقودين.

القرار الأول نص على: «يعتبر ميتًا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه الربان / حسام ثابت عبد الحفيظ (تاريخ الميلاد: 5/9/1984، رقم قومي: 28409052501131) محل الإقامة، الدخيلة - محافظة الإسكندرية والمفقود في حادث حريق السفينة M/V: BEATA قبالة السواحل التركية بتاريخ 20/12/2022».

أما القرار الثاني؛ فنص على: «يعتبر ميتًا في حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه كل من: البحار/ سامح سيد شعبان كامل (تاريخ الميلاد 10/9/1998، رقم قومي «29809102300214»، محل الإقامة: قرية العريان بمحافظة الفيوم)، البحار / محمد جمال عبد الناصر زكريا (تاريخ الميلاد 1/1/1982، رقم قومي «28201010220492» محل الإقامة: سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية) واللذين فقدا نتيجة حادث حريق وغرق السفينة (M/V: CHANGHE) قبالة السواحل الصومالية بتاريخ 14/7/2022».