مدبولي ينقل أصولا علاجية من «الصحة» لـ«الرعاية الصحية» في 4 محافظات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بنقل أصول علاجية من وزارة الصحة والسكان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.

وتضمن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم: «وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول المبينة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان في نظام التأمين الصحي الشامل توطئة لضمها إلى النظام وفقًا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه».

واشتمل على: «يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول المبينة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار ، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، كما تتخذ إجراءات نقل موظفي الأصول المبينة بالمادتين الخامسة والسادسة من هذا القرار من شاغلي الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار».