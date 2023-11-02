محافظ قنا يتابع تجفيف وتعبئة البلح السيوي.. «قطاع واعد اقتصاديا»

أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية علي عدد من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، لمتابعة تعبئة وتجفيف البلح السيوي بأصنافه المميزة والبلح البلدي بأصنافه المتنوعة.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية، حيث استمعوا لشرح تفصيلي للمراحل التي يمر بها البلح والتي بدأت بمرحلة الحصاد، التبخير ومرحلة الفرز والتنقية، ثم الغسيل والتجفيف ثم التعبئة.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع تجفيف البلح من القطاعات الواعدة اقتصاديا داخل مشروعات الأمن الغذائي.

منظومة إنتاج السلع الغذائية بقنا

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي وتتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا، والتي تضم مشروعات «محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية.

كنا يوجد مشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلي للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن»، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.