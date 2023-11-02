محافظ بني سويف يتابع تسيير باخرتين سياحيتين بعد شحوطهما في مياه النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، منذ قليل، الإجراءات الفنية اللازمة لتسيير باخرتين سياحيتين، بعد تعثرهما وشحوطهما في المجرى المائي لنهر النيل، لعدم اتباع تعليمات النقل النهري بالإبحار في المسار المخصص، حيث كانت الباخرتان في طريقهما إلى القاهرة قادمتين من الجنوب وعلى متنهما فوجان سياحيان متعددا الجنسيات.

رحلة سياحية إلى هرم ميدوم لفوج الباخرة لحين تعويمها

وتابع المحافظ الوضع بشكل مستمر من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والإجراءات التي تم تنفيذها لإعادة تسيير الباخرة الأولى «مصر» التي كان على متنها 39 سائحاً، حيث تم تنظيم رحلة سياحية لـ33 منهم لهرم ميدوم، فيما بقى 6 منهم على الباخرة، التي تم إعادة تعويمها هما وتصويب مسارها، استعداداً لاستكمال رحلتها عقب الانتهاء من إجراءات تسيير الباخرة الثانية «موفينبيك دراكم» التي تحمل على متنها 35 سائحاً متعددي الجنسيات بينهم مصريون، التي كانت تسير مع الباخرة الأولى في خط سير واحد.

جهود مكثفة لإبحار السفينتين

وأثنى محافظ بني سويف على الجهود التي بذلتها الجهات التنفيذية والأمنية المعنية من المسطحات المائية والري والنقل النهري، والخاصة بالإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تسيير وتعويم الباخرة الأولى، وتأمين الأفواج السياحية على متن الباخرتين، بالتنسيق مع مركز السيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة بديوان عام المحافظ.

وكلف محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد بالتواجد والمتابعة المستمرة حتى جرى الانتهاء بشكل كامل من إجراءات تعويم وتسيير الباخرة الثانية، حيث من المقرر أن تتحرك الباخرتان معاً، لاستئناف خط سيرهما في طريق عودتهما الى القاهرة.