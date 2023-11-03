حظك اليوم برج الدلو 3-11- 2023 مهنيا وعاطفيا.. تحتاج لقرارات جريئة

يميل مولود برج الدلو إلى القسوة في تعاملاته، عندما يشعر بالخيانة أو الغدر من أشخاص حوله أو المقربين منه، ويمضي وكأنه لا يعرفهم مهما قدموا له من اعتذارات أو أبدوا الندم، كما تجدهم أشخاص عطوفين مع الأشخاص الذين يخلصون لهم، وعلى المستوى العملي يحبون مهنتهم، ويخلصون لها ويقدرونها ولا يتخلون عن مكانتهم بسهولة.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي والصحي اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر وفق موقع الأبراج اليومية.

توقعات برج الدلو على الصعيد العاطفي

تشعر بالحيرة كثيرا منذ فترة، حيث لا تجد الاستقرار في علاقتك مع شريك حياتك، ولا تقدر على تخيل شكل علاقتكما في المستقبل، وإلى أين ستقودك هذه العلاقة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي.

توقعات برج الدلو على الصعيد المهني

ينصحك خبراء الفلك بالحرص على التفكير جيدا قبل اتخاذ قرارات تتعلق بعملك و أخذ الاستشارة من المقربين منك من ذوي الخبرة عند اتخاذك قرارات جريئة ومصيرية في العمل وننصحك بعدم التسرع، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

توقعات برج الدلو على الصعيد الصحي

تشعر بالراحة اليوم وتجد صحتك تتحسن ف الأجواء المريحة متوافرة ومساعدة للقيام بأي نشاط ينعكس إيجابا عليك.