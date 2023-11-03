أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-11-2023.. الرمادي يسجل 2313 جنيها
كتب:
محمد سيف
08:18 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
أسعار الأسمنت في السوق اليوم.. تعبيرية
أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-11-2023، إذ بلغت قيمة الأسمنت الرمادي السوقية نحو 2313 جنيهًا للطن، وهي ذات القيمة المعلنة في آخر تحديث من يوم أمس.
أسعار الأسمنت اليوم
ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-11-2023، في العديد من المصانع والأسواق، وجاءت كما يلي:
- الأسمنت الرمادي 2313 جنيها.
- أسمنت المعلم 2190 جنيها.
- أسمنت السهم 2080 جنيها.
- أسمنت الفهد 2090 جنيها.
- أسمنت وادي النيل 2050 جنيها.
أسعار الأسمنت اليوم
- أسمنت المسلح 2090 جنيها.
- جنوب الوادي 2050 جنيها.
- أسمنت المخصوص 2150 جنيها.
- أسمنت السويس 2170 جنيها.
- أسمنت السويدي 2050 جنيهات.
- أسمنت العسكري 2090 جنيها.
- أسمنت النصر 2150 جنيها
- أسمنت المهندس 2170 جنيها.
- أسمنت تايتان 1950 جنيها.
- أسمنت المصري 2170 جنيها.
- أسمنت الممتاز 2180 جنيها.
- أسمنت سيناء 42.5 بـ2160 جنيها.
- أسمنت حلوان 2180 جنيها.
- العسكري بني سويف 2080 جنيها.
- أسمنت المنيا 2050 جنيها.
- أسمنت التعمير 2080 جنيها.
- أسمنت قنا 2160 جنيها.
- أسمنت الماكس 1970 جنيها.
- أسمنت النهضة 1990 جنيها.
- أسمنت المصريين 1980 جنيها.
- أسمنت العامرية عادة 1970 جنيها.
- أسمنت البرج 1980 جنيها.
- أسمنت السد العالي 1890 جنيها.
- أسمنت أسوان 1990 جنيها.
- أسمنت الصعيد 1970 جنيها.
- أسمنت أسيوط 1980 جنيها.