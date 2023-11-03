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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-11-2023.. الرمادي يسجل 2313 جنيها

كتب:

محمد سيف
08:18 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
أسعار الأسمنت في السوق اليوم.. تعبيرية

أسعار الأسمنت في السوق اليوم.. تعبيرية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-11-2023، إذ بلغت قيمة الأسمنت الرمادي السوقية نحو 2313 جنيهًا للطن، وهي ذات القيمة المعلنة في آخر تحديث من يوم أمس.

أسعار الأسمنت اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 3-11-2023، في العديد من المصانع والأسواق، وجاءت كما يلي:

- الأسمنت الرمادي 2313 جنيها.

- أسمنت المعلم 2190 جنيها.

- أسمنت السهم 2080 جنيها.

- أسمنت الفهد 2090 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2050 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

- أسمنت المسلح 2090 جنيها.

- جنوب الوادي 2050 جنيها.

- أسمنت المخصوص 2150 جنيها.

- أسمنت السويس 2170 جنيها.

- أسمنت السويدي 2050 جنيهات.

- أسمنت العسكري 2090 جنيها.

- أسمنت النصر 2150 جنيها

- أسمنت المهندس 2170 جنيها.

- أسمنت تايتان 1950 جنيها.

- أسمنت المصري 2170 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2180 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ2160 جنيها.

- أسمنت حلوان 2180 جنيها.

- العسكري بني سويف 2080 جنيها.

- أسمنت المنيا 2050 جنيها.

- أسمنت التعمير 2080 جنيها.

- أسمنت قنا 2160 جنيها.

- أسمنت الماكس 1970 جنيها.

- أسمنت النهضة 1990 جنيها.

- أسمنت المصريين 1980 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 1970 جنيها.

- أسمنت البرج 1980 جنيها.

- أسمنت السد العالي 1890 جنيها.

- أسمنت أسوان 1990 جنيها.

- أسمنت الصعيد 1970 جنيها.

- أسمنت أسيوط 1980 جنيها.

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