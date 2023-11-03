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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 3-11-2023 على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:06 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصية إيجابية، وروح مرحة ويعشق عمله، ويتقنه ويبتكر أفكار مميزة، ولديه القدرة على التكييف مع الظروف المختلفة، وحبه لأسرته، يعشق خوض المغامرات المثيرة ومفرط في تناول الطعام.

ومن مشاهير برج الجوزاء مارلين مونرو، والفنان الراحل محمود عبد العزيز، وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 3-11-2023 على الصعيد المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصحك الأفلاك بتنظيم مواعيد عملك ووضع جدول يساعدك على إنجاز المهام المطلوبة منك وعليك، بابتكار أفكار مميزة حتى تحسن صورتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

ابحث عن شريك حياة مناسب لك حتى تكون أسرة صغيرة كما كنت تتمنى طوال الوقت، كما عليك أن تحتويه وتدعمه وتنصت له دائما.

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بقلم صفية النجار