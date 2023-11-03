عاجل.. وفاة نجم الوداد قبل أيام من مواجهة صن داونز

تلقى نادي الوداد المغربي وجماهيره، صدمة مفجعة بعد إعلان وفاة لاعب الفريق مدافع الفريق أسامة فلوح جراء إصابات ناجمة عن حادثة سير تعرض لها.

وتوفي اللعب، بعد أيام قضاها راقدا في إحدى مصحات البيضاء، إلى أن غادر الحياة، ليلة اليوم الخميس، وذلك وفقا لما أكدته صحيفة «هسبورت» المغربية.

حادث سير وراء وفاة أسامة فلوحوكان اللاعب قد تعرض لحادثة سير خطيرة في الساعات الأولى من صباح يوم 11 أكتوبر الماضي، تسببت له في كسور وإصابات بليغة، تركته بين الحياة والموت.

واصطدم اللاعب الودادي الذي كان على متن سيارة رفقة شبان آخرين بشاحنة كبيرة، ما استدعى نقله إلى قسم المستعجلات في المركز الاستشفائي ابن رشد، قبل أن يتم نقله إلى إحدى المصحات بعد أن بلغت إلى علم مسؤولي النادي تفاصيل الحادث.

الجدير بالذكر أن نادي الوداد المغربي، نعى عبر حسابه وفاة لاعبه المفجعة، والتي تأتي قبل أيام قليلة فقط من مواجهة الفريق المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي الدوري الأفريقي.