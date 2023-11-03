عاجل.. معلومات عن لاعب الوداد بعد وفاته في حادث قبل لقاء صن داونز

أعلن نادي الوداد المغربي، وفاة لاعبه أسامة فلوح، بعد 3 أسابيع من تواجده في غيبوبة في غرفة العناية المركزة، وذلك في أعقاب تعرضه لحادث سير قوي بعد اصطدام سيارته بشاحنة في 11 أكتوبر الماضي.

من هو أسامة فلوح لاعب الوداد المغربي؟وتعد أبرز المعلومات عن أسامة فلوح، أنه لاعب مغربي كان يشغل مركز الظهير الأيسر للفريق، والذي ولد يوم 12 يوليو 1999، وانضم لصفوف الوداد في الصيف الماضي، قادمًا من نادي أنجيه الفرنسي.

رفيق درب عز الدين أوناحييعد لاعب الوداد الراحل هو رفيق درب عز الدين أوناحي، لاعب وسط المنتخب المغربي، والذي يلعب في مارسيليا الفرنسي، فكلاهما تواجد في أكاديمية محمد السادس، التي كانت تضم العديد من المواعب.

انضم فلوح وأوناحي، في نفس اليوم للفريق الثاني بنادي ستراسبورج الفرنسي، في عام 2018، ليبقى فلوح عام حتى العودة لنادي الفتح الرباطي المغربي، في حين استمر أوناحي مع ستراسبورج.

بعد عام رحل فلوح إلى الفريق الثاني بنادي أنجيه الفرنسي، قبل أن يلحق به بالفريق الأول في عام 2021 أوناحي من جديد إلا أن اللاعب غادر للإعارة لمدة عامين لنادي أفرانش أحد فرق الدرجة الثالثة على سبيل الإعارة.

عاد «فلوح» لأنجيه في الصيف ويرحل مع أوناحي من جديد إلا أن أوناحي رحل لنادي مارسيليا الفرنسي وانضم فلوح لصفوف الوداد المغربي في هذا الصيف.

أوناحي يتأثر بحادث سير فلوحوعلق عز الدين أوناحي، عقب الحادث السيارة الذي تعرض له صديقه السابق معبرًا عن أمنيته الشفاء له، بعدما قال: «فالله أعظم من أن يعجزه شفاؤك، وأرحم من أن يرد دعائنا، فإن تمادى بك المرض، ودعونا فتأخرت الإجابة فلا تيأس من رب العالمين».

وكشفت صحيفة «المنتخب» المغربية أن أوناحي متأثر جدًا بما حدث لصديقه ودائمًا التفكير فيه وبكى فور رؤيته الوضع الصحي الذي يتواجد فيه أسامة فلوح.

لم يشارك في أي مباراة مع الودادلم يظهر فلوح مع نادي الوداد المغربي في أي مباراة في هذا الموسم، فقط ظهر على مقاعد البدلاء في لقاء الافتتاح لمسابقة الدوري المغربي أمام الفتح المغربي، ولم يتم الدفع به.

وفاة أسامة فلوح لاعب الوداد المغربيوتعرض فلوح لحادث سير في 11 أكتوبر الماضي، أدى إلى دخوله إلى غرفة العناية المركزة في غيبوبة، قبل أن يعلن النادي المغربي وفاته مساء أمس الخميس.