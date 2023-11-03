رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: نصمم مناهجنا بالتعاون مع الشريك الصناعي

قال الدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن برامج التعليم التكنولوجي تتيح أن يشارك معنا الشريك الصناعى في وضع المناهج الدراسية وفقا لاحتياجاته.

الشريك الصناعى

وأضاف رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: "من الناحية الأكاديمية لا نضع البرامج الدراسية بمفردنا ولكن يشارك معنا الشريك الصناعى كى يكون لدينا خريج مناسب لسوق العمل وجاهز له".

إنشاء الجامعات التكنولوجية

وتابع رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: "هناك تحدى كبير لأن هناك فكر جديد وطريق التعليم أصبحت جديدة واتجاه الدولة نحو الاهتمام بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وسيكون هناك 17 جامعة تكنولوجية أخرى في السنوات المقبلة، بحيث يكون هناك جامعة تكنولوجية في كل محافظة".

5 تخصصات مهمة

وقد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في هذا التصنيف، والذي يشمل ترتيب أفضل 5000 جامعة على مستوى العالم، وشهد هذا التصنيف ظهور الجامعات المصرية في 5 تخصصات أساسية، وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الحياتية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، والعلوم الاجتماعية، وتخصصاتها الفرعية المختلفة.