عاجل.. لجنة حكام الـ«كاف» تفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

فجرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، التي انتهت بالتعادل السلبي ووداع الأحمر للمسابقة بعد الخسارة ذهابًا بهدف دون رد.

كاف يرد على رفض حكم مباراة صن داونز احتساب ركلة جزاء للأهلي

وعلم «الوطن سبورت» أن لجنة حكام «كاف» أبدت إعجابها بالسنغالي عيسى سي، حكم مواجهة الأهلي وصن داونز، مشددة على أن قراراته في اللقاء كانت ممتازة والحكم قدم مباراة رائعة.

إشادة كبيرة داخل الاتحاد الأفريقي بحكم مباراة الأهلي وصن داونز بالقاهرةوعلقت لجنة الحكام قائلة: «حكم المباراة السنغالي قدم مباراة ممتازة، وفي لقطة لمس الكرة ليد لاعب صن داونز، قبل نهاية اللقاء بدقائق تعامل الحكم خلالها كان ممتازًا، واستدعاء تقنية الفيديو VAR صحيح، خاصة أن لمسة اليد على خط منطقة الجزاء، الكرة ليست ركلة جزاء، جاءت من قدم زميل المدافع لليد وفي وضع طبيعي وقرار الحكم كان صحيحًا».

الأهلي يودع الدوري الأفريقي على يد صن دوانز

وودع النادي الأهلي مسابقة الدوري الأفريقي من الدوري نصف النهائي بعد خسارته أمام صن داونز في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بهدف دون رد، ليفقد الأحمر المنافسة على لقب البطولة في نسختها الأولى.