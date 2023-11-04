الجيش الثالث ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان

نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني، بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميداني، أكد خلالها على الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميداني لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملي والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة في الميدان والتدريب التكتيكي المجمع للعناصر التخصصية، حيث ظهر خلال مراحل البيان ما وصلت إليه العناصر المشاركة من المهارة لتنفيذ المهام المخططة ومدى الاستعداد العالي لرجال الجيش الثالث الميداني.

حضر البيان اللواء أركان حرب خالد قناوي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.