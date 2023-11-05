مصطفى جعفر سالمان: لا بديل عن الاعتماد على الصناعة المحلية في ظل الأزمات العالمية

قال مصطفى جعفر سالمان، أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، إن الأزمة العالمية الحالية، سواء بين روسيا وأوكرانيا، أو ما يحدث من اعتداء وحشي من قوات الاحتلال الإسرئيلي على فلسطين، أثبت أنه لا بديل عن الصناعة المحلية، حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي، ولا نتأثر بالأزمات العالمية، فضلا عن تقديم المساعدة لأشقائنا بشكل أكبر.

المنتج المحلي هو الحل لدعم الوطن

وأضاف «سالمان»، في بيان، أن كل الظروف المحيطة داخليا وخارجيا، تؤكد أن المنتج المحلي هو الحل لدعم الوطن، وللوقف بجانب أشقائنا فى غزة، وأنه وسط ارتفاع اصوات المقاطعة لأغلب المنتجات التي تؤيد الحرب على غزة، لذلك يجب على الحكومة استغلال هذا الوضع وتقديم تسهيلات لأصحاب المشاريع.

وأوضح أمين حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، أنه من واجبنا أننا نحاول مساعدة أشقائنا في فلسطين، وواحدة من طرق المساعدة هي مقاطعة المنتجات المستوردة والأجنبية التي تدعم هذا الكيان، وإيجاد بدائل محلية ذات جودة عالية، وأن عن طريق أن تقوم المنتجات المحلية بتطوير منتجاتها حتى تصل لجودة عالية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة يؤكد دعمه للشباب ولأصحاب المشاريع، إذ يجب تسهيل الاجراءات لهم، وتقديم الدعم إن أمكن، وقتها سنبهر العالم بصناعتنا، لأن لدينا مبتكرين كثيرين في مصر، تستطيع أن تنهض بالصناعة المصرية.