رويدا عطية تدعم أطفال فلسطين: «كيف أكون طفلا دون حرية؟»

دعمت المطربة السورية رويدا عطية، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أطفال فلسطين والذي استشهد منهم الآلاف خلال هجمات العدوان الإسرائيلي.

ونشرت رويدا عطية صورة لأطفال فلسطين معلقة: «أنا طفل فلسطيني وليسَ الطفلُ في بلدي كأطفالٍ عَرَفتوهُمْ تَعلمنا فُنونَ العَدِّ والتَعْدادِ مِنْ صِغَرٍ فهذا اليومُ قدْ سَقطتْ قذائفهم ثمانٍ في مُخَيمنا وَعَشْرٌ في مزارِعِنا وأخرى عندَ جيراني وَحَمْدانٌ قَدْ اسْتُشْهِدْ وذاكَ اليومُ أربعةٌ وسَبْعٌ في بساتيني وعندَ الفَجرِ غاراتٍ فمنها مَنْ أصابتنا وَبِضْعٌ قدْ رَصَدناها وهذا العَدُّ مِنْ حينٍ إلى حين.

وأضافت رويدا: «كيف أكون طفلاً دون حريّة؟ وكيف ألهو وقضيتي منسيّة‍‍‍‍‍‍‍‍‍، أنا طفل البساتين فلسطيني الهوية، أنا من قاتل باسم الحريّة، لن ألعب إلاّ بحجارة، ومن الخشب أصنع بندقيّة، فهذه طفولتي خذوها مني لكم هديّة أنا ولدت، ها هنا منذ زمن طويل قبل أن تخلق أنت قبل أن تأتي إلى أرضي».