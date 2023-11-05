التنسيق الحضاري يعقد ندوة «جودة الحياة» بمقره بالعاصمة الإدارية

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، محاضرة بعنوان «جودة الحياة.. ممارسات شخصية وأهداف اقتصادية»، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

تحدث الدكتور عادل ياسين أستاذ التخطيط والعمارة البيئية، والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، عن تعريف جودة الحياة، وتأثير العمارة والتخطيط على مؤشرات جودة الحياة، ومجهودات الدولة في هذا الاتجاه، بما يحقق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، عن طريق توفر الاحتياجات الأساسية، واستخدام التخطيط والعمارة، لتوفير الرفاهية للشعوب وتحقيق الرضا والسعادة.

وناقش الدكتور علاء سرحان أستاذ الاقتصاد البيئي، والوكيل السابق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، ومستشار البنك الدولي، مفهوم «المواطنة البيئية»، وواجبات المواطن.