عاجل| مفاجأة مدوية بشأن أول صفقات الأهلي في يناير.. كولر طلب 3 لاعبين

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الفني للأهلي سيمنح أنتوني موديست حتى بطولة كأس العالم للأندية وبعدها سيحسم مصيره، مبديا اندهاشه الشديد من عدم وصول اللاعب للجاهزية الفنية حتى الآن.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: «كولر أبلغ النادي الأهلي بموافقته على ضم عمر كمال عبدالواحد وقد يصبح أول صفقات الفريق في ميركاتو الشتاء المقبل».

وأضاف: «كولر يريد ضم ثلاث صفقات جديدة بينها مهاجم وظهير أيسر ومدافع بخلاف ضم عمر كمال من فيوتشر».

وأكمل: «المدير الفني كان منفعلا في أخر المباراة بسبب تراجع مستوى لاعبي الأهلي في أخر 7 دقائق».

موقف الأهلي في الدوري

يذكر أن النادي الأهلي، نجح مؤخرا في الفوز على نظيره المقاولون العرب، في آخر مباريات الفريق الأحمر ببطولة دوري نايل الموسم الجاري.

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الموسم الجاري، وفي جعبته 9 نقاط إلى الآن.