عاجل.. مدرب مانشستر سيتي على أعتاب الزمالك

كشفت مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن المدرب الكتالوني دومينيك تورنت، بات مرشحا محتملا للقيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق.

دومينيك تورنت مرشح محتمل لتدريب الزمالك

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، على أن إحدى شركات التسويق الكبري عرضت الإسبانى دومينك تورنت على مسؤولي الزمالك، من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن شركة التسويق التى عرضت المدرب، أرسلت لإدارة الزمالك كل الأمور الخاصة بالمدرب، والراتب الذى يحصل عليه وجهازه المعاون، خاصة أنه يصطحب معه 3 معاونين، معد بدني ومحلل أداء ومساعد مدرب.

وبدأ تورنت مسيرته الاحترافية بالعمل مساعداً للمدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، في أندية برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أنه انفصل عنه، في يوليو عام 2018، عندما تولى القيادة الفنية لنادي نيويورك سيتي الأمريكي، ثم فلامنجو البرازيلي، وجالاتاسراي التركي.

الزمالك قرر إقالة أوسوريو

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس، داخل مقر القلعة البيضاء، توجيه الشكر إلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، ومساعده فريدي هيرناندو، ومدحت عبد الهادي، المدرب العام.

كما قرر المجلس تعيين معتمد جمال مدربًا عامًا، وقائما بأعمال المدير الفني، لحين إعادة تشكيل الجهاز.