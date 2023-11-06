عاجل.. الأهلي يقدم 3 تنازلات لضم أحمد فتوح

تقدم مسؤولو النادي الأهلي بعرض جديد لضم أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، في ظل رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، دعم مركز الظهير الأيسر.

وعلم «الوطن سبورت» أن أحد مسؤولي القلعة الحمراء، تواصل مع وكيل اللاعب، لمناقشة ملف انتقاله إلى صفوف الأهلي، بعدما توقفت المفاوضات في الفترة الماضية، نظرًا لتمسك اللاعب بالحصول على 30 مليون جنيه كراتب سنوي.

عرض الأهلي الجديد للتعاقد مع أحمد فتوح

ورفض مسؤولو النادي الأهلي، طلب أحمد فتوح بالحصول على 30 مليون جنيه، وجرى عرض حصوله على 20 مليونًا، بواقع 14 مليونا، راتب سنوي، و6 ملايين حملات إعلانية.

وتقدم النادي الأهلي بـ3 تنازلات من أجل إغراء أحمد فتوح بالانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء، الأول استثناء اللاعب من حصول النادي على نسبة من مشاركته في الحملات الإعلانية.

ويأتي التنازل الثاني الموافقة للاعب على المشاركة في الحملات الإعلانية، من خارج رعاية الأهلي، والأخير عدم حصول النادي على نسبة من ظهور اللاعب في وسائل الإعلام المختلفة، طوال فترة عقده مع النادي.

الزمالك يعرض 3 لاعبين للبيع

وأعلن المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة النادي الرسمية، أمس الأحد، إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لأجل غير مسمي، والتحقيق معهم خلال الفترة الحالية، لبحث ما حدث منهم بشكل كامل، خلال الفترة الماضية، وتحديدا قبل مباراة زد، مع عرضهم للبيع.