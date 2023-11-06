عاجل.. تصعيد جديد في أزمة أحمد فتوح بعد عرضه للبيع

ألغى أحمد فتوح، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، متابعة حساب النادي الأبيض عبر منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بعد الأحداث الأخيرة وخروجه من معسكر لقاء زد إف سي الأخير، بصحبة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، عرض الثلاثي فتوح والزناري وصبحي، للبيع في انتقالات يناير المقبل، على خلفية تلك الأزمة.

شيكابالا يرد على موقف فتوح

ورد شيكابالا، قائد الزمالك، على تصرف أحمد فتوح، وألغى متابعة حسابات اللاعب عبر «انستجرام».

بيان مجلس الزمالك بشأن ثلاثي فريق الكرة

وكشف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي أمس الأحد، عن نتائج اجتماعه العاجل، الذي جرى انعقاده في مقر النادي.

وجاء نص البيان كالتالي: «إعلاء للقيم والثوابت الرياضية، التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي، ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول، فإن اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة».

وتابع البيان: «وقرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس، طبقا للوائح (الفيفا)، وعرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع، وتوجيه الشكر إلى أوسوريو، ومساعده، وكابتن مدحت عبد الهادي، تعيين كابتن معتمد جمال، مدرب عام، وقائم بأعمال المدير الفني، لحين إعادة تشكيل الجهاز».