القبض على المتهمين بسرقة تاجر تحت تهديد السلاح في طوخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على المتهمين بسرقة تاجر في طوخ تحت تهديد السلاح.

تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من (تاجر مفروشات، مقيم بدائرة المركز)، أنه حال سيره مترجلاً بإحدى الطرق بدائرة المركز قام شخصان باعتراض طريقه وتهديده بسلاحين ناريين (فرد محلي - بندقية خرطوش) لسرقته وحال مقاومته لهما قاما بالتعدي عليه بالضرب بكعبى السلاحين وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم واستوليا منه على (هاتفه المحمول – مبلغ مالي) ولاذا بالهرب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن (السلاحين المستخدمين وعدد من الطلقات- الهاتف المحمول والمبلغ المالي المستولى عليهما).