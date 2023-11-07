«شاهد على حرب أكتوبر».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب للواء سمير فرج

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «شاهد على حرب أكتوبر 1973» للواء الدكتور سمير فرج، وجرى طرحه بجميع منافذ البيع التابعة للهيئة.

يتناول الكتاب في 7 فصول، شهادة اللواء سمير فرج على الأحداث التي عايشها منذ كان ضابطا صغيرا برتبة ملازم عاش مرارة الهزيمة والانسحاب من أرض سيناء في 67، ليتدرج بعد ذلك في المناصب داخل القوات المسلحة، ليصبح أصغر ضابط بغرفة عمليات حرب 73، وتقوده الظروف بعد النصر ليكون أول ضابط مصري يدرس في كلية «كمبرلي» الملكية بإنجلترا، وهو الأمر الذى قاده إلى مواجهة شارون، في مبارزة إعلامية جرى بثها على شبكة «بي بي سي»، وحقق فيها نصرا علميا وإعلاميا، أقره الخبراء في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، الذين قيّموا المناظرة بين الجانبين المصري والإسرائيلي، وشاهدها الملايين حول العالم على الهواء مباشرة.

سمير فرج شاهد على حرب أكتوبر

ويروي سمير فرج في الكتاب تفاصيل الأهوال التي عايشها الجنود المصريون في الهجمة الغادرة من إسرائيل، ثم ينتقل بنا بعد ذلك إلى الأحداث التي تلت الهزيمة، ويروي لنا كيف أعاد الجيش المصري بناء نفسه مرة أخرى، وكيف تعلم من أخطائه في 67، ويكشف تفاصيل معارك حرب الاستنزاف المهمة مثل معركة رأس العش وبطولات القوات البحرية المصرية في إغراق المدمرة إيلات، وبطولات سلاح الدفاع الجوي المصري في إسقاط الطائرات الإسرائيلية عام 1970، في أسبوع تساقط الفانتوم.

ومن حرب الاستنزاف إلى أسرار التخطيط المصري للإعداد لحرب أكتوبر، التي شارك بها الكاتب أثناء دراسته في كلية أركان حرب بصفته واحدا من طلبة الكلية الذين شارك معهم اللواء سعد الدين الشاذلي، التوجيه 41، الذي كان في حقيقة الأمر خطة إعداد حرب 1973.

ومن غرفة عمليات حرب أكتوبر 73، يشاركنا اللواء سمير فرج تفاصيل يوم السادس من أكتوبر لحظة بلحظة، ويروي لنا شهادته عما دار في تلك الغرفة بصفته أصغر ضابط كان موجودا بين كبار قادة الحرب ومعهم الرئيس السادات لإدارة واحد من أهم الأيام في التاريخ المصري والعالمي الحديث.

ولم يكتف الكاتب بتقديم وقائع الأحداث الخاصة بحرب أكتوبر منذ الهزيمة وحتى النصر في 73، بل سعى بعين الخبير الاستراتيجي لتوضيح أهمية حرب أكتوبر في التاريخ العسكري في العالم، وخصص فصلا كاملا تحت عنوان «كيف غيرت حرب أكتوبر مصر والعالم»، شرح من خلاله التأثيرات المختلفة لحرب أكتوبر في العلوم العسكرية وأهم ما جاء في تقارير المعاهد المختصة في مجال الشؤون العسكرية والاستراتيجية عن حرب أكتوبر وتأثيرها العسكري.

وخصص «فرج» فصلا كاملا في الكتاب للحديث عن تاريخ تخليد مصر لذكرى أكتوبر، وكيف ظل ذلك الحدث واحدا من أهم الاحتفالات المصرية القومية التي تحرص مصر على إحيائها حتى الآن، واختتم الكتاب بتناول التطورات التي شهدها الجيش المصري بعد مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر، وكيف أصبح تصنيف الجيش المصري التاسع عالميا في تقارير أهم المؤسسات البحثية في الشأن العسكري عالميا.