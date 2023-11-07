محافظ قنا يتفقد أعمال التشطيبات النهائية مستشفى دشنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مستشفى دشنا المركزي، والاطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة حنان عبدالمنعم عوض عضو مجلس النواب، والدكتور راجي تاوضروس مدير إدارة الأمراض المستوطنة بمديرية الصحة، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا و مسئولي الشركة المنفذة للمستشفى.

مستشفى دشنا المركزي

وبحسب البيان الصحفي اليوم، استمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمستشفى، المقامة على مساحة 5045 م2، بطاقة استيعابية 107 سرير «69 سرير إقامة، 27 سرير عناية، 11 حضانة مبتثرين»، فضلا عن قسم الاستقبال والطوارئ، و4 معامل تحاليل، وقسم العلاج الطبيعي، بينما يضم الطابق الأول للمستشفى، و4 غرف عمليات، غرفة إفاقة، وغرفة تجهيز مرضى، وقسم الولادة الطبيعية، وقسم العناية المتوسطة، وقسم الحضانات، بنك الدم، قسم المناظير.

سرعة الانتهاء من تنفيذ وتجهيز المستشفى

ومن جانبه وجه محافظ قنا، سرعة الانتهاء من تنفيذ وتجهيز المستشفى تمهيدا لدخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المقرر لأعمال الإنشاء، لافتا إلى أن مشروع إحلال وتجديد مستشفى دشنا المركزي يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين.