مفاجأة برازيلية لـ إمام عاشور.. وقرار نهائي من الأهلي بشأن «فتوح».. عاجل

«مايفوتكش» خدمة إخبارية صباحية ومسائية يقدمها «الوطن سبورت» للقراء والمتابعين يوميًا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية والعالمية، وأبرز ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك، وباقي الأندية المصرية.

مفاجأة برازيلية لـ إمام عاشور في المنتخب الأولمبيبعث البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، بمفاجأة برازيلية لإمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، بشأن المشاركة رفقة الفراعنة بأولمبياد باريس صيف 2024، بعد تأهل مصر لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

تدرس إدارة الأهلي تجميد صفقة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، في الوقت الراهن، لأكثر من سبب، أبرزها طلبات اللاعب المادية، فضلا عن عدم التزام اللاعب خارج الملعب، ورحيله عن «الأبيض» للسبب الأخير.

كولر يبلغ الأهلي بقراره النهائي بشأن رحيل موديست في ينايرحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره النهائي بشأن رحيل مهاجم الفريق الفرنسي أنتوني موديست، في شهر يناير المقبل.

أحمد فتوح يظهر في الزمالك بسبب التحقيقتواجد أحمد فتوح داخل نادي الزمالك، للخضوع للتحقيق، بعد عرضه ومعه الثنائي محمد صبحي، حارس المرمى، ومصطفى الزناري، مدافع الفريق، للبيع، بسبب ما بدر منهم قبل مباراة زد الماضية، وتركهم المعسكر دون إذن.

منتخب مصر يتحدى ليفربول بسبب محمد صلاح

تحدى منتخب مصر الأولمبي، ليفربول بقراره الجديد مع محمد صلاح، بعدما أكد أن الأخير هو الخيار الأول بالنسبة لهم للتواجد في أولمبياد باريس 2024؛ إذ أن روجيرو ميكالي، المدير الفني، يرغب في الاستعانة به في الدورة المقبلة للأولمبياد