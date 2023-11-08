عاجل.. تعليق مفاجأة من وكيل أحمد فتوح على انتقاله إلى الأهلي

كشف سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعب من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عرض اللاعب للبيع من جانب ناديه، على خلفية أزمة خروجه من المعسكر دون إذن قبل مباراة زد في دوري Nile.

وكيل فتوح يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى الأهليأكد وكيل اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن أحمد فتوح لم يتفاوض حتى هذه اللحظة، مع أي ناد للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن كل الأمور واردة فيما يخص انتقاله إلى النادي الأهلي أو أي ناد آخر.

وتابع: «أحمد فتوح لم يقدم أي شكوي ضد نادي الزمالك للفيفا، وما يتردد في الوقت الحالي في هذا الشأن غير صحيح نهائيا، واللاعب خضع للتحقيق اليوم داخل النادي وملتزم بكل القرارات التي سيصدرها مجلس الإدارة».

ويرتبط اسم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد قرار عرضه للبيع من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك، رفقة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.