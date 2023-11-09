السيسي يصدق على ندب 7 قضاة للجنة إدارة أموال المنتمين للجماعات الإرهابية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بندب وتجديد ندب 7 قضاة من رؤساء محاكم الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 220 لسنة 2018، بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابين.

يأتي ذلك بناء على ما عرضه المستشار عمر مروان، وزير العدل على الرئيس، بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته المعقودة بتاريخ 25 سبتمبر الماضي.

وضم القرار، تجديد ندب المستشار طارق محمود صلاح الدين حامد، رئيسًا للجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية، بالإضافة لتجديد ندب كلاً من المستشارين وليد محمد رفعت، وأحمد مصطفى البقلي، وأحمد يسري وفقي، وحاتم أحمد فاضل بصفتهم أعضاء في اللجنة.

واشتمل القرار على ندب المستشارين سمير وفيق عبدالحميد، ومحمد خيري فخري.