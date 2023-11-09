إزالة 96 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون، ومنع البناء المخالف نهائيًا مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد.

إزالة التعديات على الأراضي في البحيرة

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددًا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 96 حالة تعد بمساحة 20211 متر مربع بنطاق 11 مركز جاءت كالتالي:

- 31 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 6743 مترًا مربعًا عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقرى المسين وطيبة والوفائية وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات.

- 19 حالة تعد بمساحة 3750 مترًا مربعًا بقرى دسونس أم دينار و الأبعادية وزاوية غزال بدمنهور عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والاسمنت وبالطوب الأحمر وسملات وأعمدة وقواعد خرسانية.

- 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2628 مترًا مربعًا بقرية نظارة بويط بالرحمانية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأحمر وقواعد وسملات خرسانية.

- 11حالة تعد بمساحة 2280 مترًا مربعًا عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وسملات خرسانية بقريتي سيدي غازي وكوم البركة بكفر الدوار.

- حالة تعد في المهد بمساحة 2000 متر مربع بحوش عيسى.

- 7 حالات تعد بمساحة 1034 مترًا مربعًا عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة وسملات خرسانية بنطاق قرية ديروط بالمحمودية.

- 6 حالات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 665 مترًا مربعًا عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية مجلس قرية لقانه بشبراخيت

- 5 حالات تعد على بمساحة 450 مترًا مربعًا برشيد.

- 3 حالات تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 340 مترًا مربعًا بقرية الامام مالك بوادي النطرون عبارة عن مباني بالطوب البلوك بدون سقف.

- حالة تعد بمساحة 200 متر مربع بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود.

- حالة تعد بمساحة 121 مترًا مربعًا عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص بوحدة عمر مكرم بمركز بدر.