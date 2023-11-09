«قومي المرأة» يختتم حملة طرق الأبواب «احميها من الختان» بسوهاج

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، اليوم الخميس، حملة تحت عنوان «احميها من الختان»، ضمن سلسلة حملات طرق الأبواب، والتي استمرت 3 أيام، بقرى مراكز المراغة والمنشاة، وساقلتة، في إطار الجهود للقضاء على ختان الإناث.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وأضافت أن هذه الحملة أسوة بالحملات السابقة تركز على قضية محددة من القضايا المتعلقة بختان الإناث، وهى إزالة ما ارتبط بالأذهان بإضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان لجعلها آمنة.

وأشارت وهبي، أن الحملة أيضا تناولت نشر الوعي بالعقوبات القانونية، التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب، وأطقم التمريض، وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه، أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، واستهدفت الحملة 61 ألف و108 من النساء والرجال والأطفال، خلال 12 ألف و500 زيارة.

جدير بالذكر، أنه شارك فى التوعية الميدانية، ومقابلة المستهدفين في أماكن تجمعاتهم إقامتهم خلال الحملة، الدكتورة منى حنا مقرر مناوب فرع المجلس، الدكتورة مروة شعبان عضو فرع المجلس، وميسرات المجلس، والقيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات، بقرى بناويط وفزارة وبهاليل الجزيرة وأولاد اسماعيل بمركز المراغة، وقرى روافع العيساوية والهماص والزارة والعنبرية بمركز المنشاة، وقرى العوامية والطوايل الشرقية والغربية والفراسية وسفلاق بمركز ساقلتة.