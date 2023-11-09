مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى أسوان.. متوفرة على مدار اليوم

توفر الهيئة العامة للسكة الحديد التابعة لوزارة النقل، جدول مواعيد القطارات المتجهة من «القاهرة إلى أسوان» بهدف تسهيل سفر المواطنين ومنحهم حرية الاختيار فيما يتعلق بالتوقيت المناسب لهم.

وتسعى الهيئة إلى تحسين الخدمات التي تقدمها للمسافرين لضمان توفير تجربة سفر مريحة وموثوقة من خلال القطارات المتاحة للجمهور على مدار الساعة، وذلك بهدف تلبية احتياجات المسافرين فيما يتعلق بالتوقيتات المختلفة.

وحرصا من جريدة «الوطن» على تسهيل وصول القراء إلى المعلومات الدقيقة، نقدم لكم جدولًا محدثًا لمواعيد القطارات على الخط الرئيسي باتجاه القاهرة أسوان.

1. قطار رقم 90:

- موعد القيام: الساعة 10:10 مساءً من محطة القاهرة.

- موعد الوصول: الساعة 1:30 مساءً في محطة أسوان.

2. قطار رقم 1010 (القطار الروسي العادي):

- موعد القيام: الساعة 5:00 صباحًا من القاهرة.

- موعد الوصول: الساعة 2:30 مساءً في محطة أسوان.

3. قطار رقم 80 (القطار الروسي العادي):

- موعد القيام: الساعة 9:00 صباحًا من القاهرة.

- موعد الوصول: الساعة 2:05 صباحًا في أسوان.

4. قطار رقم 1004 (القطار الروسي العادي):

- موعد القيام: الساعة 9:30 صباحًا من القاهرة.

- موعد الوصول: الساعة 11:10 مساءً في أسوان.

5. قطار رقم 164 (القطار الروسي العادي):

- موعد القيام: الساعة 3:30 مساءً من القاهرة.

- موعد الوصول: الساعة 7:40 صباحًا في أسوان.

6. قطار رقم 188 (القطار الروسي العادي):

- موعد القيام: الساعة 6:00 مساءً من القاهرة.

- موعد الوصول: الساعة 11:00 صباحًا في أسوان.

7. قطار رقم 1014 (القطار الروسي العادي):

- موعد القيام: الساعة 6:50 مساءً من القاهرة.

- موعد الوصول: الساعة 9:00 صباحًا في أسوان.

8. قطار رقم 3006 (القطار المكيف الروسي):

- موعد القيام: الساعة 12:00 صباحًا من الإسكندرية.

- موعد الوصول: الساعة 1:30 مساءً في أسوان.

9. قطار رقم 3008 (القطار المكيف الروسي):

- موعد القيام: الساعة 8:40 صباحًا من الإسكندرية.

- موعد الوصول: الساعة 10:25 مساءً في أسوان.

10. قطار رقم 2012 (القطار المكيف الروسي):

- موعد القيام: الساعة 5:30 مساءً من القاهرة.

- موعد الوصول: الساعة 6:20 صباحًا في أسوان.

11. قطار رقم 988:

- موعد القيام: الساعة 7:10 مساءً من القاهرة.

- موعد الوصول: الساعة 7:50 صباحًا في أسوان.