عاجل.. تفاصيل سلاح المقاومة الفلسطينية الجديد «كمنكورس» قاتل دبابات جيش الاحتلال

كشفت المقاومة الفلسطينية عن سلاحها الجديد «كمنكورس» المستخدم ضد الاحتلال، وجنوده وآلياته العسكرية وهو عبارة عن صاروخ موجه من طراز «كمكنورس» الذي يوصف بقاتل الدبابات والدروع.

تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية

ودمر مقاتلو المقاومة الفلسطينية حوالي 136 آلية عسكرية إسرائيلية بواسطة ذلك الصاروخ، خلال توغل قوات الاحتلال بريا في اليوم 33 خلال الحرب على غزة.

وكشفت فضائية «العربية الحدث»، في تقرير لها أن الصاروخ روسي الأصل سبق استخدامه خلال حرب 2014، فيعتبر «كمكنورس» من عائلة صواريخ الجيل الثاني المضادة للدروع التى صنعتها روسيا ويستخدم لقصف الأهداف المتحركة والثابته.

مواصفات صاروخ «كمكنورس»

كما يستخدم الصاروخ من قبل قوات المشاة أو عبر تثبيته على مركبات القتال المدرعة ويمكن حمله على الكتف والتنقل به فى أرض المعارك ويمتاز صاروخ «كمكنورس» بأنه يخترق جسم الآليات العسكرية والدروع حتى 650 مليمتر، بالإضافة إلى رأس حربي ترادفي شديد الانفجار بوزن 2.7 كيلو حرام ومداه يتراوح من 70مترا إلى 4 كيلو مترات وسرعته تصل إلى 200 متر في الثانية.