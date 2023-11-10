عضو «كبار العلماء»: الكرامات موجودة في كل زمان بشروط.. وتختلف عن المعجزات

الكرامات من الأشياء التي يؤمن بها أهل الصوفية بشدة، وتعني القدرة على فعل أشياء تصعب على الأشخاص العاديين، وذلك لقوة علاقتهم مع الله وتمسكهم بدينهم، ولذلك تساءل الكثيرون عن حقيقة وجود كرامات في هذا الزمان من عدمه.

هل يوجد كرامات في هذا الزمان؟

وحول التساؤل الخاص بحقيقة وجود كرامات في هذا الزمان من عدمه، أكد الشيخ محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بأن الكرامات تختلف عن المعجزات، فالمعجزات أختص بها الأنبياء فقط ولكن الكرامات موجودة في كل زمان ولكن بشروط عديدة.

وأضاف «مهنا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شروط الكرامات يجب أن تظهر على الشخص الذي أعطاه الله إياها، وتتلخص في عدد من الصفات والشروط ومنها:

- العمل الصالح

- الإخلاص

- الأكل الحلال

- المحافظة على الصلاة

- كثرة الصلاة على النبي

- رؤية النبي في المنام

- صلة الأرحام لقول النبي: «من سره أن يمد له في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه».

وحول حقيقة وجود كرامات لـ«آل البيت» من عدمه، أكد عضو كبار العلماء أن أهل البيت كانت لهم كرامات عديدة بالفعل نظرًا لعلاقتهم القوية بربهم.