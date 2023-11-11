عاجل.. بشرى سارة بشأن آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات الحالة الصحية، لـ العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد خضوعه لعدد من العمليات الجراحية في الأيام الماضية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «الحمد لله، الحالة مستقرة، وهناك تحسن طفيف لكن مازالت الحالة حرجة إلى حد ما».

شوبير: درجة وعي العامري فاروق تزيد تدريجيا

وأضاف: «درجة الوعي تزيد، والأطباء المعالجين للحالة أكدوا لنا أنه يحتاج إلى 48 ساعة».

ويمكث العامري فاروق، في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، من يوم الثلاثاء الماضي، عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وسقط العامري فاروق، بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء الماضي أثناء تواجده في المبنى الاجتماعي بالنادي الأهلي، ليتم نقله إلى المستشفى فور سقوطه.

"زوجته دفنت والدتها وعادت بعدها إلى المستشفى".. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق#ملعب_ONTime pic.twitter.com/smogAbra1s — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 11, 2023

وأجرى العامري فاروق 4 عمليات جراحية في المخ، خلال الأيام الماضية، عقب إصابته بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة.