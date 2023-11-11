«لو بتعاني من مرض مستعصي».. كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

يلجأ العديد من الأشخاص إلى علاج أنفسهم من الأمراض المختلفة وإجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة، وهو ما يأخذ كثيرا من الوقت في بعض الأحيان.

وزارة الصحة والسكان، أوضحت خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة في وقت قصير لمن يعانون من الأمراض المستعصية والمختلفة التي تتطلب الاستمرار على العلاج لفترات طويلة ودون توقف.

قرار العلاج على نفقة الدولة

- وتأتي خطوات العلاج على نفقة الدولة وفق وزارة الصحة والسكان في بيان لها كما يلي:

على الراغبين في الحصول على قرار العلاج على نفقة الدلة التوجه لأقرب مستشفى عام أو مركزي لإجراء الكشف.

- إحضار بطاقة الرقم القومي للشخص طالب قرار العلاج على نفقة الدولة.

- سيتم عرض الشخص على لجنة ثلاثية وإجراء الكشف الطبي.

- بعدها يتم رفع صورة القرار إلكترونيا على موقع شبكة العلاج على نفقة الدولة.

- بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة يتم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة في مدة لا تتحاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ، وفق وزارة الإسكان.

- يتم إصدار الموافقة إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة.

- يتم إخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي مايحتاجه.

- ويتم الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عن طريق كتابة الرقم القومي لتجد النتيجة بالقبول أو الرفض.