موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم والقنوات الناقلة

ساعات قليلة وتنطلق مباراة الأهلي والجونة، حيث ينتظر جمهور الأحمر عودة فريقهم للدوري المحلي وكيف ستكون الانطلاقة ومصالحتهم بعد الهزيمة والخروج من الدوري الأفريقي على يد فرق صن داونز الجنوب أفريقي.

ويأتي موعد مباراة الأهلي والجونة في دوري نايل، اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتم تحديد موعد مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم على ستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري (دوري nile).

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي والجونة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والجونة اليوم باعتبارها الناقل الحصري للدوريات المحلية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 1w نقطة حققها بالفوزا على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم، وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الذي يحتل صدارة البطولة.