أمطار رعدية تضرب البحيرة.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

تعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة، قبل قليل، إلى سقوط أمطار رعدية، لا سيما في المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية»، مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.

أمطار رعدية تضرب البحيرة

وسجلت درجة الحرارة العظمى في البحيرة 27 درجة والصغرى بلغت 23 درجة مئوية، فيما سجلت سرعة الرياح 24 كيلومترا في الساعة مع توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية خلال الساعات القادمة.

رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها من الشوارع لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، مع عقد لغرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام للمحافظة وربطة بغرف العمليات الفرعية داخل المدن والمراكز.

كما أصدرت محافظة البحيرة عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة كالآتي:

- القيادة بسرعات منخفضة على الطرق الرئيسية

- عدم النظر من النوافذ وقت حدوث البرق

- عدم الوقوف أسفل المنازل الآيلة للسقوط

- تجنب السير أسفل اللوحات الإعلانية

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة أثناء الأمطار.