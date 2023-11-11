عاجل.. مفاجأة دولية لـ الأهلي وصدمة الزمالك..وقرار عاجل مع «الشناوي»

«مايفوتكش» خدمة إخبارية صباحية ومسائية يقدمها «الوطن سبورت» للقراء والمتابعين يوميًا، يستعرض خلالها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية والعالمية، وأبرز ما يدور داخل جدران قلعتي الأهلي والزمالك، وباقي الأندية المصرية.

قرار عاجل مع الشناوي بسبب الزمالكاتخذت إدارة بيراميدز قرارا بشأن أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، وحسم موقفه من الانضمام لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالعودة مجددا للأبيض.

حسم اسم مدرب الزمالك الجديد خلال 48 ساعةأكد مصدر داخل نادي الزمالك، على أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، سيحسم خلال اجتماع المجلس المقبل العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة، أبرزها اسم مدرب الزمالك الجديد.

وجه نادي بيراميدز صدمة لنظيره الزمالك بعد حسم القرار النهائي بشأن التخلي عن مصطفى فتحي للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

زف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء مفاجأة من العيار الثقيل للنادي الأهلي، بنجاح الأحمر في التواجد بالمركز الثالث في تصنيف أندية العالم خلف مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في إنجاز تاريخي للقلعة الحمراء.

العامري فاروق يخضع للعملية الجراحية الخامسة

يخضع العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، لجراحة جديدة وعاجلة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خضع على إثرها إلى عدد من العمليات الجراحية.

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصرتقرر انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر يوم الاثنين المقبل، حيث يرتبط اللاعب بمواجهة مع ليفربول ضد برينتفورد محدد لها الرابعة عصر غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري الإنجليزي.