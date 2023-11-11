عاجل.. خبير تحكيمي يحسم جدل إلغاء هدف الجونة أمام الأهلي

حسم توفيق السيد، عضو لجنة الحكام السابق، بالاتحاد المصري لكرة القدم الجدل بشأن إلغاء هدف الجونة، فب شباك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز في نيخته الـ 65 دوري نايل.

توفيق السيد: إلغاء هدف الجونة في شباك الأهلي قرار صحيح وقال «توفيق السيد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»:« قرار غرفة الفار بإلغاء هدف الجونة في شباك الأهلي قرار صحيح، لاسيما أن هناك لمسة يد على أيمن سعد موكا.

وأضاف:« يد مهاجم الجونة، كانت مكبرة جسده لهذا قرار غرفة الفار صحيح بإلغاء الهدف.

1-1 نتيجة الشوط الأول بين الأهلي والجونة وحسم التعادل الإيجابي 1-1 الشوط الأول من مبارراة الأهلي والجونة، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز، حيث جاء الهدف الدقيقة 37، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق طاهر محمد طاهر إلى داخل منطقة الجزاء حيث تمكن أنتوني موديست من ترويضها بشكل أكثر من رائع ثم سددها مباشرة إلى داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، فيما جاء هدف التعادل للجونة عن طريق أحمد بلحاج من ركلة جزاء بالدقيقة 45+ 2.