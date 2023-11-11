عاجل.. قرار منتظر ضد جماهير الأهلي من رابطة الأندية بعد مشاجرة ملعب الجونة «خاص»

علق أحمد هاشم، عضو رابطة الأندية المحترفة، على ما فعله مجموعة من جماهير النادي الأهلي، بالمشاجرة مع مجموعه أخرى، في ظل رغبة الأولى الجلوس خلف مرمى محمد الشناوي، وهو الذي كان يتواجد به مجموعة أخرى من جماهير القلعة الحمراء، خلال مباراة الأحمر والجونة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من دوري nile، على ملعب خالد بشارة بالجونة، وانتهت بالتعادل 1-1.

أول رد رسمي من رابطة الأندية على مشاجرة جمهور الأهليوقال «هاشم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «ما فعله بعض جماهير الأهلي أمر مرفوض، وننتظر تقرير مراقب المباراة، من أجل تنفيذ اللائحة بمعاقبة جمهور النادي الأهلي».

وأضاف: «بكل تأكيد مثل هذه الأفعال تعرقل مساعي الرابطة لزيادة أعداد الجماهير في المدرجات».

أزمة جمهور الأهلي أمام الجونة وشهدت مباراة الأهلي والجونة أحداثا مؤسفة، من جانب بعض الجماهير المنتمية للقلعة الحمراء، التي ترغب بشدة في عودة الألتراس للمدرجات من جديد؛ إذ تشاجر الجماهير فيما بينهم، ما تسبب في مشهد غير جيد للكرة المصرية، بجانب التطرق لقضايا خارجية وخارج المستطيل الأخضر.